Jovem encontrado morto na fronteira teve olhos arrancados

Encontrado morto com sinais de espancamento na tarde de ontem (20), na zona rural de Pedro Juan Caballero, Felipe Olmedo Rivarola, de 20 anos, teve seus olhos arrancados. O jovem estava desaparecido desde do último domingo (20), quando saiu de casa em uma motocicleta.

De acordo com o site Porã News, o corpo do jovem foi encontrado na Colônia Potrero Sur que fica localizada na região rural do município paraguaio. O corpo da vítima aparentava sinais de espancamento e ferimentos de arma de fogo na região da cabeça e com os olhos arrancados. O corpo do rapaz foi encontrado com as calças abaixadas.

A Polícia Nacional aguarda o resultado dos exames periciais, que podem indicar, se os olhos foram arrancados durante ou crime, ou se é resultado de ação de corvos, animais que é frequentemente visto sobrevoando a região rural de fronteira.

