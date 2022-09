Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento na fronteira

Felipe Olmedo Rivarola de 20 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento, na tarde de ontem (20) na zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Nacional paraguaia, a vítima estava desaparecida desde do último domingo (18).

De acordo com o site Porã News, Rivarola tinha saído de casa no final de semana, conduzindo uma motocicleta Kenon 150 cilindradas de um familiar. A vítima foi encontrada na tarde de ontem, com ferimentos na cabeça e com as calças arriadas perto da Colônia Potrero Sur que fica localizada na região rural de Pedo Juan Caballero.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e a causa da morte ainda não foi informada. O caso segue em investigação.

