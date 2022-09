Policiais encontram mais de uma tonelada de maconha em veículo abandonado

Equipes do Batalhão de Choque encontraram na tarde de ontem (20), mais de 1 tonelada de maconha em um veículo abandonado, na região rural de Amambai, 350 quilômetros de Campo Grande. O condutor não foi encontrado.

De acordo com os policiais, o veículo de cor preta, modelo Renault Oroch, estava abandonado em um pasto na zona rural do município. Ao se aproximar o automóvel, os militares constataram que o veículo tinha uma grande quantidade de maconha. Os pneus dianteiro e traseiro estavam furados.

O carro e os entorpecentes foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade de Amambai, onde a droga foi pesado e constatado 1.140 kg de Maconha. O condutor não foi encontrado na região.

Em checagem no sistema, o automóvel que tinha sinais de adulteração, tinha registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro,

O caso foi registrado na delegacia do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.