Jovem de 18 anos é baleado na frente de casa, no Jardim Noroeste

Na manhã desta quarta-feira (26), um jovem de 18 anos foi baleado na própria casa, na esquina entre a Av. Mal. Mallet e a Rua Estoril, no Jardim Noroeste. O rapaz levou tiros na região da coxa.

O caso ocorreu por volta das 9h. O rapaz foi socorrido por familiares e sangrava muito enquanto esperava o socorro.

Conforme apurado pela reportagem, a família da vítima acionou o Corpo de Bombeiros Militar logo após os tiros, mas devido a demora no atendimento, decidiram levar o jovem ao hospital por conta própria. No meio do caminho, a ambulância do Samu foi encontrada no meio caminho; e o jovem, foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

A equipe da Polícia Militar isolou o local, com o objetivo de preservar as informações contidas na cena do crime. De acordo com o relato de testemunhas, o rapaz estava dentro da casa onde mora com a família, quando dois homens, em uma Honda CG vermelha, chegaram atirando. Não há informações ainda de quantos tiros foram disparados.

Ainda não se sabe as motivações do atentado contra o jovem. O caso ainda está sob investigação e foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

Confira mais infomações na live do Repórter João Gabriel Vilalba:

