Plantio da safra de soja ultrapassa média dos últimos 5 anos

De acordo com informações, o plantio da safra de soja 2022/23 já ultrapassou a média dos últimos cinco anos. Atualmente a área total já atingiu 32,4%, impulsionando a previsão de que a produção alcançaria cerca de 153,8 milhões de toneladas.

Em primeiro lugar como estado mais avançado na semeadura aparece Mato Grosso, com 66%, seguida do Paraná, que está em 44%. Mato Grosso do Sul tem um total de apenas 29%, já Goiás está com 33%. São Paulo conta com um índice de 35%, enquanto Minas Gerais atingiu 18%. Rio Grande do Sul tem apenas 1,0% de área semeada até o momento.

Leonardo Sodré, CEO da GiroAgro, esclarece que “o principal fator do aumento da área de plantio é a assistência climática que favorece a expansão dos hectares para a colheita e prospecta um aumento no número de produção total da safra”.

Ao todo, o plantio no Brasil deve alcançar 42,9 milhões de hectares, sendo o maior da história, registrando um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. A expectativa de produtividade é sair de 3.027 quilos (50,4 sacas) para 3.550 quilos (59,1 sacas) por hectare, ultrapassando a média.

Com este crescimento na produção, é esperado também uma maior exportação, ajudando na disputa do mercado internacional do Brasil contra os EUA, China e Índia.

Com informações do Canal Rural.

