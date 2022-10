Briga em bar termina com idoso assassinado a facadas

Um homem de 65 anos, identificado como João Augusto, foi morto a golpes de faca na noite desta terça-feira (25), em um bar de Sidrolândia a 71 km de Campo Grande. O crime ocorreu após uma briga entre o idoso e outros dois homens . O dono do bar tentou intervir, mas acabou esfaqueado e segue em estado grave.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 00h40 equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma briga na Rua Leôncio de Souza Brito, no Bairro São Bento. Ao chegar no local os agentes identificaram quatro pessoas envolvidas, entre elas João Augusto que já estava em óbito e o proprietário do bar, que foi levado em estado grave para o Hospital Elmíria Silvério com ferimentos na cabeça, peito, pescoço e braços.

Ainda de acordo com a polícia os autores são pai e filho, no momento do crime o filho inciou uma discussão com Augusto que acabou esfaqueado e morto, o dono do bar foi ficou gravemente feriado ao tentar separar a briga.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

