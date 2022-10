Ao tentar cancelar compra, idosa é vítima de estelionato e perde R$ 24,5 mil

Uma idosa, de 69 anos, procurou a delegacia de polícia após descobrir que foi lesada financeiramente em R$ 24,5 mil. A moradora da Vila Popular, em Campo Grande, passou os dados pessoais, na tentativa de cancelar uma compra. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia da Capital, na última terça-feira (26), como estelionato contra idoso e será apurado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a idosa relatou que recebeu ligação de uma mulher pedindo que ela confirmasse uma compra de R$ 1,5 mil feita em loja de departamento. Ela respondeu que não tinha feito a compra e então foi repassada a outra atendente para fazer o cancelamento. Nesse momento, passou dados pessoais e até senhas da conta no banco.

Posteriormente, ela descobriu que foram realizados três empréstimos nos seguintes valores: R$ 3 mil; R$ 9,5 mil e R$ 12 mil, transferidos para contas diversas.

Quando foi contestar as transações no banco, recebeu a informação de que as transações foram classificadas como “idôneas”, uma vez que foram feitas por meio de aparelho celular similar ao da vítima. A instituição financeira afirmou a vítima que não iria estornar os valores.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Campo Grande.

Estelionato contra idosos

Em entrevista para o portal O Estado Online, o Delegado da Polícia Civil, Nilson Friedrich, a sociedade está cada vez mais exposta aos estelionatos dentro do meio digital e o principal público são os idosos.

“De fato, tem sido notado um aumento após a pandemia no número de fraudes envolvendo vítimas idosas, muitas vezes em razão da falta da intimidade com os meios tecnológicos. Assim como outras pessoas também, inclusive adolescentes e pessoas de meia idade.”

Ainda de acordo com o Delegado, muitos criminosos especialistas em aplicar golpes estão abusando de pessoas desinformadas em diversas modalidades. “As famílias dos idosos devem orientar a terceira idade para terem extrema cautela em transferir valores monetários, sem antes consultar a pessoa que fez o contato, alegando para pagar dívidas ou boletos”, explica.

Confira as dicas do Delegado Nilson Friedrich sobre como evitar cair nas mãos dos estelionatários:

– Banco nunca faz contato exigindo o numero do cartão e senha, por mais que digam que houve uma compra equivocada no cartão, desligue e contate o seu gerente.

– Sempre que for pagar um boleto, visualize o beneficiário. Se eu quero pagar uma empresa jurídica e aparecer o nome de uma pessoa física, alguma coisa está errada. Reforçando, é importante não nos afobarmos.

– Cuidado ao mandar cópia de documentos para pessoas desconhecidas. Pois golpistas utilizam as informações pessoais para cometer outras fraudes ou abrir contas bancárias. “Idosos utilizam muitas vezes esses dados para solicitar o financiamento do INSS.”

Links duvidosos – Ao idoso, segue a orientação para que não clique em links, ou em sites que recebem no Whatsapp ou e-mail. Criminosos utilizam link’s que as vítimas acessam, para coletar dados, senhas, login de banco e efetuar transferência de valores.

Além disso, não são reais mensagens com ganhos elevadíssimos. Esse é um artifício dos golpistas para atrair, pessoas, sempre com o objetivo de ganharem dinheiro ilegalmente, muita cautela. Fique calmo, analise a informação antes de qualquer transferência.

