Puccinelli deve anunciar uma vice mulher na convenção do dia 05

As convenções terminam no dia 5 de agosto e o MDB deve anunciar a vice no último dia previsto, mas o pré-candidato ao Governo do Estado André Puccinelli (MDB), havia dito que estava conversando com duas pré-candidatas a vice e segundo fontes do Portal pode ser da região de Dourados, segundo maior colegiado do MS.

Para o Senado o partido não deve anunciar um candidato, assim deixando em aberto para seus eleitores a decisão de escolherem candidatos ao senado assim como para a presidência da república, como desejarem.

A vaga pode contar no segunda turno com o apoio do partido a ex-ministra Tereza Cristina, candidata que foi lançada na política através de André Puccinelli.

A convenção será na sede da Associação Nipo Campo às 9h do próximo dia 5 de agosto, quando será declarado oficialmente o candidato ao governo do Estado e vice, além dos candidatos a deputado estadual e federal do partido.

Nas últimas pesquisas divulgadas como a ranking do último domingo (24), André volta a ocupar o primeiro lugar na preferência dos eleitores, seguido do pré-candidato Marquinho Trad (PSD) e Rose Modesto (União).