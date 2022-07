São Paulo deve fazer nova proposta ao Santos pelo goleiro John

Após a recusa do Santos pela primeira proposta, o São Paulo ainda não deve desistir do goleiro John. A primeira oferta do Tricolor foi de 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Ela, porém, foi recusada pelo clube praiano.

O tricolor sofre com os desfalques e corre contra o tempo para reforçar sua equipe. Jogadores que chegarem nesta janela de transferências só podem ser inscritos na Copa do Brasil até o dia de hoje (26). Portanto, o clube paulista ainda tem esperanças de conseguir novos jogadores para a competição.

A equipe de Rogério Ceni conta com a vontade do jogador para facilitar a tranferência. John, por sua vez, não quer forçar a situação por respeito ao Peixe, mas vê o momento ideal para sair. João Paulo se consolidou, ganhou a confiança dos torcedores e hoje é o capitão do elenco santista. Assim, John busca mais oportunidades.

Antes da lesão, John era muito mais prestigiado no Santos e foi titular na última final da Libertadores disputada pelo Santos. Após a grave lesão, o arqueiro teve que focar na sua recuperação e nesse período o concorrente da posição virou uma espécie de ídolo da torcida santista.

O Tricolor não deve aumentar muito a oferta, mas estuda estratégias para obter êxito e vê a rivalidade com o Santos atrapalhar a possível negociação com John. O goleiro chegaria como uma sombra para o titular Jandrei, que ficou fora dos últimos dois jogos por um trauma nas costas.

Mercado da bola no São Paulo

O São Paulo corre contra o tempo. O clube tem até a noite desta terça-feira para finalizar a contratação do meio-campista Giuliano Galoppo e inscrevê-lo na Copa do Brasil. Além disso, o clube ainda busca reforços, principalmente na área defensiva, principal pedido de Rogério Ceni.

Galoppo chegaria como um reforço pontual, uma oportunidade diante do apoio de um patrocínio. A grande necessidade são-paulina se encontra, neste momento, no setor defensivo, diante da ausência a longo prazo de Arboleda, que só retorna em 2023.

Ceni não esconde seu desejo por novas contratações e reforça o cenário de lesões que o clube enfrenta, principalmente agora, já que o São Paulo ainda permanece nas três competições. Sobre Galoppo, o treinador fala da oportunidade que o patrocinador proporcionou ao time “Temos procurado um defensor, mesmo pelas lesões. Desde a lesão do Arboleda, temos procurado, concentramos esforços. Mas, quando o patrocinador tem a oportunidade de te dar um jogador, você tem que aceitar ou não. O patrocinador está oferecendo a oportunidade, e estamos buscando outras opções dentro da realidade do clube” – comentou o treinador.

