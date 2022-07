Turistas de São Paulo morrem e motorista de táxi fica ferido após capotamento em MS

Duas idosas de 75 anos, naturais de cidades do interior de São Paulo morreram, enquanto um motorista de táxi ficou ferido após um acidente, no final da manhã desta quarta-feira (13), na MS-178, entre Bonito e Jardim, em Mato Grosso do Sul.

Segundo primeiras informações do site Bonito Mais Informa, o condutor do veículo perdeu o controle ao tentar ultrapassar outro carro e ser surpreendido por um buraco na pista. O acidente aconteceu cerca de 20 km para frente do Aeroporto de Bonito.

O condutor do outro veículo, que presenciou o acidente, relatou que estava a frente do táxi na pista e diminuiu a velocidade ao ver o buraco, momento em que o táxi aparentemente tentou ultrapassar, mas colidiu na roda traseira de seu carro e depois perdeu o controle no buraco, atravessando a pista e capotando.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a idosa foi arremessada do carro, enquanto a outra ficou presa nas ferragens. Já o motorista conseguiu sair de dentro do veículo, que ficou capotado dentro de uma vala s, após bater em um coqueiro na lateral, mas sofreu diversos ferimentos e foi encaminhado para o Hospital de Bonito.

