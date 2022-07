Mangueira de gás do fogão solta provoca início de incêndio em condominio de Campo Grande

O vazamento de gás em um fogão mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros Militar, no início da tarde desta quarta-feira (13), para controlarem um início de incêndio dentro de uma casa do condomínio da avenida Rita Vieira de Andrade, região leste de Campo Grande.

Segundo os bombeiros, houve um pequeno incêndio concentrado na cozinha de uma das casas, iniciado em um fogão alimentado por canalização. “A mangueira estava solta, teve o vazamento e provocou o incêndio, que já foi controlado”, confirma o Capitão Lennon, que atendeu a ocorrência.

Além disso, os brigadistas informaram que antes deles chegarem, a rede de gás já estava cortada pelos próprios moradores. Foram mobilizadas uma viatura ABR (Auto Bomba Rápido), uma oficial de área e uma unidade de resgate, que não foi utilizada.

Os três moradores que viviam no local estavam bem, inclusive, duas crianças de 9 e 12 anos. Acesse também: Jovem é esfaqueado durante roubo em rua atrás de universidade

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf