Dia de Mobilização para Multivacinação acontece nesse sábado em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, irá promover no sábado (16), o Dia de Mobilização para Multivacinação. Das 8h às 13h, serão disponibilizadas atendimento ao público em cinco unidades de saúde.

Para se vacinar basta levar o cartão de vacinação e documento de identificação pessoal (como certidão de nascimento ou identidade), os responsáveis pelas crianças também deverão levar documento pessoal.

As cinco unidades de saúde que vão atender são: Ênio Cunha 1; Lúcia Maria; Bonifácio Tiaen e Breno de Medeiros.

Com informações de Prefeitura de Corumbá

Veja também: Mercadorias apreendidas: leilão da Sefaz/MS reúne quase mil lotes com produtos tecnologicos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.