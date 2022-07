Em Campo Grande, Ministro da Saúde participa de um dos maiores eventos de saúde pública do Brasil

O Ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, veio a Campo Grande na tarde desta quarta-feira (13), antes do início do Conasems (Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Shopping Bosque dos Ipês, na Capital. O Chefe da pasta não falou com a imprensa, pois foi aconselhado pela assessoria devido o ano eleitoral.

O encontro que acontece de 12 e 15 de julho deve reunir mais de 5 mil pessoas, entre gestores, trabalhadores e profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde) de todos os estados do País. O tema escolhido para o evento que chega este ano a sua 36ª edição foi “Diálogos do Cotidiano no Horizonte da Gestão Municipal do SUS”.

A programação conta com grandes mesas sobre temas importantes para a gestão municipal do SUS: Fortalecimento da Atenção Básica, o SUS e a pandemia da Covid-19, Financiamento e Gestão, além de atividades paralelas sobre Regionalização, Assistência Farmacêutica, Saúde Mental, Judicialização e Emendas Parlamentares.

O evento contará com a tradicional “Feira SUS” com estandes dos COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de MS), de instituições e empresas, públicas e privadas, que irão expor e divulgar suas experiências, produtos, serviços e tecnologias ligados à saúde pública. Neste ano estão previstos 67 estandes.

Nesta edição, o Conasems irá montar um “super-estande”, com café colaborativo, estúdio-aquário e um espaço coworking. O estande vai contar com uma série de lançamentos e pequenas atividades ao decorrer do evento, a outra super-estrutura será o Auditório Master, com capacidade para cerca de três mil pessoas, que será tematizado com elementos do Projeto ImunizaSUS.

No evento, o Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Flávio Brito, não economizou na hora de destacar a importância do evento para Campo Grande e o Estado. “Na verdade, esse é o maior evento da saúde da América Latina, é muito importante para Campo Grande em todos os aspectos. Primeiro que discutiremos a saúde, o SUS, como atender melhor os nossos clientes, como vamos fazê-lo conjuntamente e aumentando sempre o diálogo.”

“Além da importância de discutir o SUS, nós temos 384novas situações expostas nesses dias, cinco em MS. A COVID19 deixou claro que somente a união pode dar certo e o SUS foi exemplo para o mundo todo durante este período,” elogiou o chefe de secretária estadual.

17ª edição da “Mostra Brasil, aqui tem SUS”.

Durante o Congresso, nos dias 12 e 13 de julho, acontecerá a 17ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS” na Faculdade Uniderp, em Campo Grande-MS. A Mostra contará com a apresentação presencial de 343 experiências exitosas de Secretarias Municipais de Saúde, com o objetivo de mostrar o SUS que dá certo e proporcionar um espaço de troca de experiência entre os profissionais.

A seleção dos trabalhos a serem apresentados na 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” será realizada pelos Cosems e, no caso do Distrito Federal (DF), pela Secretaria de Saúde, em conformidade com os respectivos regulamentos.

