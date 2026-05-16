Identificada mulher que morreu após carro cair em piscina durante perseguição policial

Veículo fugia da Polícia Rodoviária Estadual quando entrou em propriedade rural e caiu em uma piscina no Paraguai

Foi identificada como Maykelly Araújo Points, de 30 anos, a mulher que estava no veículo que caiu em uma piscina após perseguição policial iniciada em Ponta Porã e que seguiu até Pedro Juan Caballero.

Segundo o site Ponta Porã News, a vítima residia em Campo Grande e seguia no carro que fugia da Polícia Rodoviária Estadual. Em determinado momento, o motorista do Peugeot 207 Passion entrou em uma propriedade rural, e o veículo acabou caindo em uma piscina.

A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã. Ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu. Já Vinícius Thiago Basílio da Silva, de 33 anos, não sofreu ferimentos e teve a prisão em flagrante decretada.

O veículo passou por inspeção, e os agentes de segurança localizaram aproximadamente cinco quilos de maconha e um revólver com a numeração raspada.

Ainda conforme o portal do interior, o automóvel apresentava sinais de disparos de arma de fogo, fato que será investigado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso ficou a cargo da Polícia Nacional do Paraguai, que irá apurar a dinâmica da perseguição e a procedência do entorpecente e da arma apreendida.

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