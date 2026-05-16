Suspeito de sequestro morre em confronto com policiais da Força Tática em Três Lagoas

Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos, conhecido como “FB”, morreu durante uma ação da Polícia Militar no Condomínio Alexandre Ricardo, no Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, na noite desta sexta-feira (15). Conforme boletim de ocorrência, ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e teria apontado um revólver contra um policial durante tentativa de abordagem realizada por equipes da Força Tática.

Segundo o registro policial, os militares receberam denúncias de que Fabrício, apontado como integrante de facção criminosa e foragido da Justiça, estava escondido no bloco 17 do condomínio. O mandado de prisão havia sido expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. Durante diligências no local, os policiais abordaram uma mulher que deixou um apartamento no segundo andar. Nervosa, ela afirmou ser garota de programa e contou que o homem que a contratou havia saído para comprar bebidas.

Ainda conforme o boletim, enquanto os policiais verificavam outros apartamentos do corredor, Fabrício subiu as escadas carregando um objeto enrolado em um tecido. Ao perceber a presença da equipe, ele entrou rapidamente no apartamento onde a mulher estava e ordenou que ela corresse. Durante a aproximação, um dos soldados viu o suspeito sacar uma arma escondida no embrulho. Mesmo após ordem verbal para largar o revólver, Fabrício teria apontado a arma em direção ao policial, que efetuou dois disparos para conter a agressão.

Após os tiros, os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam Fabrício ao Hospital Auxiliadora, onde a médica plantonista constatou a morte. A perícia foi acionada para os trabalhos no local. Segundo o boletim, o suspeito portava um revólver calibre 38 da marca Taurus, com quatro munições. O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, desobediência à decisão judicial e homicídio decorrente de intervenção legal de agente do Estado.

Natural de Cáceres, Fabrício morava no Condomínio Rubens Cunha, em Três Lagoas, e constava no boletim como estudante. A PM também apontou o suspeito como investigado por participação em um suposto sequestro ocorrido anteriormente no Bairro Paranapungá, envolvendo um homem conhecido como “Neguinho”, que teria sido levado para um chamado “tribunal do crime”. Segundo a corporação, Fabrício participou da condução da vítima em um Chevette verde até uma residência usada pelos suspeitos. Na ocasião, houve apreensão de drogas, recuperação de uma bicicleta furtada e abordagem de vários envolvidos. O caso desta sexta-feira foi registrado como o 40º homicídio decorrente de intervenção policial em Mato Grosso do Sul neste ano.

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