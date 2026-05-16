Morador é preso por “gato” na energia e acúmulo de lixo no Zé Pereira

Imóvel já havia passado por três limpezas da prefeitura e acumulava lixo, ratos e focos do mosquito da dengue

Um homem de 37 anos foi preso por furto de energia elétrica, o famoso “gato”, e por voltar a acumular lixo em casa, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o imóvel passou por três limpezas realizadas pela prefeitura. Entretanto, o morador voltou a recolher lixo, acumulando resíduos em parte do terreno e em metade do passeio público.

Policiais da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) e servidores da prefeitura informaram que, além de o quintal estar tomado por detritos, havia larvas do mosquito da dengue, ratos e outras pragas.

Foram encontradas baterias de veículos e telhas de amianto que o morador recolheu da rua, ocupando quase metade da calçada.

Ele foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia. Caso seja condenado, pode pegar até oito anos de prisão.

Os crimes de poluição e subtração de energia elétrica estão previstos no artigo 54 da Lei 9.605/98 e no artigo 155, parágrafo 3º, do Código Penal.

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