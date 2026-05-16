Jovem do “ran-dan-dan” é preso após empinar moto no Aero Rancho

Motociclista caiu após colidir contra viatura durante manobra perigosa em bairro de Campo Grande

Pelo som do “ran-dan-dan”, uma equipe da Polícia Militar prendeu, na madrugada de sexta-feira (15), um jovem de 20 anos que realizava manobras com uma motocicleta no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento na região, os policiais ouviram o som característico do escapamento e, na Rua Raquel de Queiroz, verificaram duas motos. O rapaz empinava uma delas.

A Honda XRE 190 acabou colidindo frontalmente contra o para-lama da viatura enquanto a manobra era realizada, e a roda ficou presa no veículo.

Devido ao impacto, o motociclista caiu e sofreu uma leve escoriação no ombro esquerdo, além de uma queimadura na panturrilha, que encostou no escapamento.

A BPTran foi acionada, e o jovem passou pelo teste do bafômetro, que indicou 0,29 mg/L, apontando ingestão de bebida alcoólica.

A equipe da perícia esteve no local e realizou o levantamento dos fatos. A motocicleta foi encaminhada para o pátio do Detran-MS.

O motociclista foi preso em flagrante e vai responder por disputa de racha, exibição ou demonstração de perícia em manobra não autorizada, com risco à incolumidade pública.

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