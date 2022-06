Horóscopo do dia: Veja o que seu signo tem pra hoje

Confira o que seu signo tem a dizer pra você hoje.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Previsão do tempo: chuva de bênçãos! Você conta com as excelentes energias dos astros para alcançar seus objetivos. Tudo indica que vai arregaçar as mangas e encher o bolso. Seu poder de adaptação tá on e pode ter facilidade pra fazer várias coisas, inclusive ao mesmo tempo. À tarde, a vontade de mudar os rumos da sua carreira deve crescer e aí tende a traçar seus próximos passos. Se agir com cautela e pé no chão, há chance de atingir suas ambições e ganhar o reconhecimento. Se está só, a relação com uma pessoa do seu círculo de amizades tem tudo pra evoluir e virar algo mais. Na união, tende a encher o mozão com ideias, planos e projetos para o futuro de vocês.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu jeito charmoso e sociável tem tudo pra bombar e você tende a se relacionar bem com todo mundo, inclusive a distância. Estudos, sobretudo de faculdade, estão favorecidos. Tudo indica que suas relações de amizade irão evoluir. Esbanjando inspiração, pode pensar em programas interessantes, realizar seus desejos e abrir horizontes. A tarde traz transformações emocionais. Você tende a olhar para o seu interior e sentimentos mais profundos. Pode pintar a ideia de mudar de cidade. Sensualizane até não poder mais, deve ser fácil conquistar o crush, inclusive colega de trabalho. No romance, talvez se canse do marasmo e aposte em ideias inusitadas pra agitar as coisas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O feriadão traz uma energia transformadora, mas tudo indica que será pra glorificar de pé. Logo de manhã, seu signo tende a ficar mais sentimental, carinhoso e gentil com as pessoas, sobretudo nos momentos de privacidade. De quebra, você tende a mostrar mais inspiração, sensibilidade e requinte. Boas chances de chamar a atenção para o que faz e bombar com sua criatividade. Os astros botam fogo na intimidade e pode ficar igual àquela música: “Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca. Vem comigo quem aguenta essa p* a noite toda”. Neiva do céu! No romance, sinal de crescimento e aventuras. Se está na pista, há chance de adicionar um contatinho de longe.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Trava no sucesso, canceriane! Pra começar bem o feriadão, você tende a se relacionar numa boa com todo mundo, sobretudo os amigos. Passeio ou viagem tem tudo pra ser incrível. Pode fazer contatos com facilidade, sem contar que seus relacionamentos só tendem a ganhar com sua criatividade, sensibilidade e sabedoria. À tarde, os astros deixam as emoções à flor da pele. Explorar sentimentos profundos devem estimular o autoconhecimento e trazer à tona desejos adormecidos. Sinal de herança. No amor, talvez aja de maneira mais independente e imprevisível. Tudo indica que vai tocar o terror na cama, mas no bom sentido! É que tende a inovar mais e buscar o seu prazer.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Clima de harmonia no início do feriadão, com chances de atrair as pessoas pra perto de você e ganhar admiração. Logo depois os astros deixam o seu signo mais sensível e prestativo. E tem tudo pra ficar mais popular com todo mundo. Taca-le pau, coleguinha de Leão! À tarde, há sinal de transformações, mas tudo indica que serão pra glorificar de pé. O desejo de ter controle tende a crescer e pode solucionar problemas difíceis do cotidiano. Na saúde, boas chances de alcançar a cura de um perrengue. No romance, talvez fique mais independente e nada tradicional. Tá na pista? Podem pintar tantos contatinhos que nem saberá quem escolher, ou pode se jogar em todos eles.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia começa tranquilo e favorável, virginianos amados. Você deve ficar mais sociável e se relacionar numa boa com as pessoas, sobretudo com quem está longe. Tudo indica que fará excelentes contatos e irá se ligar a pessoas especiais, evoluídas e idealistas. Esbanjando criatividade e objetividade, tende a proporcionar momentos divertidos com seus queridos. O tesão promete ficar aceso e os amantes de plantão têm tudo pra ferver – é verdade esse bilhete! Sinal de gravidez, mas se filhos não estão nos seus planos, melhor se prevenir. No romance, seu signo talvez fique mais prestativo com o mozão. Se está na solteirice, há chance de se envolver com alguém do serviço.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Quintou com uma vibe é poderosíssima! O clima em casa promete ser uma delicinha, com direito a muito carinho. Talvez receba uma herança ou ganhos em uma sociedade com parentes. Na saúde, natação, hidroterapia, massagens, hipnose ou um processo diferente pode trazer bem-estar e até a cura de uma dor. À tarde, os assuntos domésticos e familiares podem dominar sua cabeça. Há boas chances de realizar o desejo por segurança e proteção. A Lua migra para o seu paraíso astral e você deve arrasar no amor! Seu jeito descontraído e encantador tem tudo pra fisgar o crush, caso esteja só. Na união, deve ter várias ideias pra curtir com o mozão. Clima gostoso na intimidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros despejam energias positivas em suas relações, além de estimular sua popularidade e facilidade em fazer contatos. Tudo indica que irá se expressar com mais sensibilidade e cuidado. De quebra, sua imaginação talvez esbanje fertilidade e inspiração, com várias ideias diferentes. À tarde, seu signo tende a ficar mais inquieto e racionalizar as emoções. Conversar e pôr pra fora os sentimentos mais profundos pode ser transformador. Se está na pista, um parente pode te apresentar alguém interessante. No romance, deve valorizar a lealdade e dedicação, enchendo o mozão de mimos. Não devem faltar ótimas ideias e papos picantes pra incendiar o sexo. Neiva do céu!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Alô, alô, Sagitário! Quintou com chances de nadar na fortuna. Aleluia, arrepiei! Os astros enviam vibrações poderosíssimas e você tem tudo pra aperfeiçoar sua situação financeira. De quebra, pode atrair mais dindim. Tudo indica que será mais fácil formar riqueza com algo que faz em casa ou com a ajuda da família, sobretudo se for ligado ao público, alimentação ou artes. A tarde promete energias transformadoras, trazendo maior apego e o desejo por estabilidade material. Se está livre, alguém inteligente, animado e com bom papo pode ganhar seu match. Mas talvez seja difícil se amarrar – o crush que lute! No romance, tende a expressar mais seus sentimentos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tô vendo aqui que você deve quintar com muita energia boa! Além de ficar sociável, há chance de ganhar favores e fechar um acordo que parecia difícil de rolar. Pra ficar ainda melhor, seu signo tende a mostrar mais sensibilidade ao se comunicar. Com facilidade pra compreender as coisas, novos aprendizados e os estudos estão favorecidos. À tarde, os planetas trazem pra fora alguns sentimentos que estavam lá no fundo do baú. Aí seu humor pode oscilar. Mas calma que tende a se recuperar rapindinho. Amém! Se sentir confiança e sinceridade no crush, tem tudo pra se soltar, caso esteja só. Com o mozão, bom momento pra organizar as contas e pensar no futuro a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alô, alô, Aquário! Em casa, os planetas enviam paz e amor em suas relações familiares e o clima promete ser maravilindo! Pra ficar ainda melhor, tudo indica que terá facilidade pra encher o bolso e quitar os boletos. Amém que fala, né? Seu lado inspirado tá aceso e pode ter ideias excelentes que devem render uma boa grana. À tarde, há sinal de inquietações. Procurar se isolar um pouco pra refletir e meditar talvez ajude. Dia perfeito pra pegar, namorar, transar! Se está na pista, pode pintar um crush que é o seu número e sentir uma conexão emocional, mental e íntima. Com o mozão, deve impressionar com suas ideias inovadoras e excêntricas, sobretudo no sexo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu feriadão tem tudo pra ser uma maravilha, peixinho. Os astros enviam excelentes vibes e deixam o seu signo mais sociável, comunicativo e amável, sobretudo nas amizades. Com muita inspiração e criatividade, talvez sonhe acordado(a). Mas conta com a com a sorte e até a ajuda de amigos pra realizar seus desejos. Mais receptivo, seu signo tende a se relacionar com pessoas diferentes numa boa. À tarde, deve nadar nas suas emoções, trazendo à tona sentimentos profundos, desejos fortes e planos transformadores. Com sua originalidade ligada, pode bolar ótimos planos para o futuro do romance. Se está na pista, há chance de rolar uma ligação profunda com um crush.

João Bidu

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: