Prefeitura firma contrato de R$ 16 milhões para reforma da antiga rodoviária

Após dez anos, a reforma da antiga rodoviária de Campo Grande irá sair do papel. A prefeitura firmou, no dia 13 de junho de 2022, um contrato de R$ 16.598.808,77 entre a construtora NXS Engenharia e a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). As obras do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu começarão em julho deste ano com o prazo para a conclusão em 360 dias.

A revitalização da antiga rodoviária teria início no mês de aniversário da cidade, celebrado em 26 de agosto, porém pode ser antecipada para julho. O local foi construído na década de 70 com 30 mil metros quadrados, dos quais 5,1 m² pertencem ao município. No entanto, a área passou por um processo de degradação e abandono, o que provocou o fechamento do centro comercial existente.

De acordo com o secretário da Sisep, Rudi Fiorese, falta apenas a autorização da Caixa Econômica Federal para o início das obras.

“Mandamos todo o processo licitatório para a Caixa e agora temos que aguardar a análise deles, para autorizar o inicio da obra. Acreditamos que no próximo mês de julho a gente consiga iniciar as obras”, afirmou.

Já conforme a presidente da Associação dos Lojistas, Heloisa Cury, os comerciantes só acreditarão que a reforma sairá do papel assim que as obras começarem.

“Nós, lojistas e proprietários, estamos ansiosos pra que tudo continue bem. Que ninguém desista, que não aconteça mais nenhum adiamento dessa obra que faz dez anos desse dilema. Como proprietários, esperamos alugar nossas salas, gerar emprego, impostos e transformar aquele prédio num lugar de cultura de trabalho. Estamos ansiosos e só vamos acreditar nessa realidade quando a empreiteira começar as obras”, ponderou.

Cabe destacar que a construtora NXS Engenharia venceu a licitação com um desconto de 12,68%, sobre o orçamento de referência, fixado em R$ 19.009.702,44, gerando uma economia de R$ 2.410.894,64 aos cofres públicos.

Serão aplicados recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional de R$ 15.340.247,13. A prefeitura entrará com uma contrapartida de R$ 1.258.893,64, totalizando os R$ 16.598.800,77 em investimento.

Projeto prevê modernização, paisagismo e acessibilidade

Segundo o projeto de revitalização, as obras abrangerão as áreas públicas nos dois pisos do prédio, que somam 5,1 mil metros quadrados e a construção de 1.070,28 m². O espaço vai abrigar a Guarda Civil Metropolitana e a Funsat (Fundação Social do Trabalho).

A outra área pública, com 2.326,53 m², que margeia a Rua Vasconcelos Fernandes, antigo terminal de ônibus do transporte coletivo, será transformada em área de estacionamento no horário comercial. O piso será nivelado para se tornar um grande platô, espaço multiúso para eventos.

Além disso, no espaço externo das antigas plataformas haverá um corredor de acesso à galeria e ao edifício público e um calçadão com jardins contemplativos. O projeto arquitetônico prevê a reabertura das duas claraboias do projeto original para melhorar a iluminação e a ventilação do prédio.

Visando garantir e atender às normas de acessibilidade, haverá calçadas alargadas no entorno, estacionamento em 45 graus retirado para inserção de jardins e áreas de estar com rampas e faixas elevadas de pedestres para controlar a velocidade dos veículos.

Como parte do Reviva Mais Campo Grande, as ruas no entorno, Dom Aquino e Barão do Rio Branco, já foram recapeadas e receberam calçadas com piso tátil e rampas de acessibilidade.

Por fim, o novo empreendimento municipal receberá uma fachada moderna com jardins verticais, que, além do componente estético, vão melhorar o isolamento térmico, reduzindo o calor no verão e ajudando a manter a temperatura amena no inverno. A solução também vai reduzir gastos com energia elétrica, já que será necessário menos refrigeração.

