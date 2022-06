Feriado de Corpus Christi será de sol; nova onde de frio chega no fim de semana

A previsão para esta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, será de tempo firme, com sol e pouca variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Entretanto, há possibilidade de chuvas, de intensidade moderada a forte, dependendo da região, com possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e eventual, com probabilidade de eventual queda de granizo entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta-feira (17).

A explicação para as mudanças está no de cavados, (nome técnico que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica), juntamente com um fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia, principalmente nas regiões de fronteira, conesul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar de 18ºC a 30ºC e também haverá sol na Capital. Para Dourados, a mínima prevista é de 14ºC e a máxima, de 29ºC. Em Três Lagoas, a temperatura oscila entre 16ºC e 31ºC. E em Corumbá, a temperatura pode chegar a 32ºC.