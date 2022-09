Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Áries, meu consagrado, a semana começa com chuva de bênçãos! Com seu lado ambicioso e responsável em destaque, tudo indica que o seu trabalho duro será recompensado e você conseguirá alcançar as suas metas. Você conta com facilidade para escolher seus aliados e poderá contar com o apoio dos colegas. Boas chances de amadurecer seus sonhos e se lançar de corpo e alma em busca do que deseja. Com os amigos, o clima promete ser cheio de emoções e ligação forte. Tudo indica que terá mais sorte no amor. Se está na pista, a Lua te impulsiona a chegar chegando no crush. No romance, você deve viver grandes momentos ao lado do mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou com o céu sorrindo pra você, meu consagrado/minha consagrada! Os astros avisam que o seu esforço e dedicação ao trabalho prometem te levar ao sucesso. É que o seu jeito mais reservado, sério, determinado e responsável tende a melhorar a sua reputação e te render ganhos profissionais. Há boas chances de assumir novas responsabilidades no emprego ou até subir de cargo. Com o mozão, o clima promete ser de cuidados, muito amor e romantismo. Se tem um contatinho na mira, a paquera pede mais atenção: momento favorável para analisar as atitudes do crush e ver se vale a pena ou não seguir com o lance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O céu deve trabalhar a seu favor e sua segundona revela muita coisa boa. Tudo indica que seu signo contará com altas doses de concentração, muita seriedade e senso prático. Tem tudo pra arrasar em reuniões com seu jeito mais sério e sábio. O clima promete ser de muita harmonia com os seus colegas e pode até receber ajuda. Viagem a trabalho está favorecida. A Lua agita sua vida social e é um ótimo momento pra sair, encontrar os amigos e se abrir para as oportunidades que surgirem, coleguinha. Afinal, há grandes chances de arrumar um contatinho, caso esteja na pista. Se já se amarrou, tudo indica que poderá contar com o apoio do mozão para o que der e vier.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Hoje pode rolar uma mudança forte e muito positiva relacionada à sua profissão, meu amigo/minha amiga de Câncer. É que você pode ser responsável pelo crescimento e ganhos no trabalho, sobretudo se atua com os negócios de outras pessoas. Seu jeito sério, maduro e cauteloso deve ser reconhecido pela chefia. Há chance de receber uma proposta para assumir um cargo mais alto ou até uma oferta de emprego excelente numa nova carreira. No romance, a energia desta fase te estimula a resolver as pendências ou assuntos complicados com o mozão. Se está na pista, pode pintar uma boa oportunidade de chegar no coração do crush.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leoninos amados, os astros estão numa boa no seu Horóscopo e despejam energias incríveis no seu dia. Tudo indica que irá aprender mais nos seus relacionamentos pessoais e profissionais: pode cooperar, assumir responsabilidades e abrir seus horizontes. Há boas chances de fazer alianças ambiciosas, sobretudo com pessoas com quem tenha afinidades e objetivos em comum. Os estudos, sobretudo de faculdade, estão estimulados. Momento ideal pra detonar a rotina na relação. Aproveite pra curtir um lugar especial com o mozão ou, se possível, faça as malas e embarque numa viagem a dois. Se tem um crush na mira, talvez precise de uma mãozinha para conquistar quem deseja.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou com previsão de mudanças bastante favoráveis. Os astros trazem uma energia de amadurecimento e paciência no serviço. Tudo indica que irá se destacar com o seu trabalho exigente e alta capacidade de administração e organização. Na saúde, tudo em paz. Ciente dos seus limites, você tende a cuidar do seu corpo com praticidade. A Lua destaca o seu lado corajoso no amor. Boa hora pra espantar qualquer medo ou receio que esteja te impedindo de agir e aproveitar pra chegar no crush. Com o mozão, o momento é favorável pra fazer as coisas acontecerem e ver sua relação crescer com mais força.

Libra (de 23/9 a 22/10)

É um dia perfeito sem defeitos que você quer? Temos, cristalzinho! Os astros trazem uma energia de maturidade e ambição. Aí tudo indica que não irá esquentar a cabeça com coisas sem importância, focando sua energia em suas responsabilidades e crescimento. Pode ter sucesso ao ensinar, instruir e passar seu conhecimento para parceiros profissionais, sobretudo pessoas mais velhas. Que tal fazer uma fezinha? Afinal a sorte está no ar e você tem boas chances de se dar bem. A energia é favorável para a tomada de decisões na relação. Boa hora pra oficializar o relacionamento. Se está na pista, os ventos são positivos e há chance de iniciar uma relação séria.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Alô, alô, Escorpião! Vambora que o dia promete ser maravigold! Contando com mais paciência e sensatez, tudo indica que irá se destacar no trabalho e ganhar popularidade. Sinal de sucesso, sobretudo se atua com imóveis ou negócio familiar. A saúde tende a se fortalecer com a adoção de hábitos saudáveis de alimentação. O vínculo com a sua família tem tudo pra ficar forte. Pode assumir responsabilidades domésticas e deixar o clima mais tranquilo em casa. O amor está beneficiado com as boas energias da Lua Cheia. Prepare-se para viver momentos memoráveis ao lado do mozão. Se tem um contatinho na mira, a hora é perfeita pra fazer o rolo virar romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A semana começa com o seu signo mais sortudo, sagitariana e sagitariano. A energia é favorável para especular, testar e até arriscar uma fezinha, afinal as chances de se dar bem são enormes. De quebra, você conta com responsabilidade e deve conhecer bem os seus limites. Com a mente mais séria e concentrada, tudo indica que irá se expressar de maneira mais madura e conseguir com que as pessoas te levem a sério. A Lua manda avisar que a previsão é de amor. Se está na solteirice, pode pintar paixão – e esse lance tem tudo pra florescer. Com o mozão, o clima é perfeito pra se divertir e relaxar. Há chance de rolar gravidez.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundou com grandes chances de marcar uma goleada hoje, capricornianos e capricornianas. É que você conta com maior responsabilidade e organização com as finanças e deve construir seus recursos com sabedoria. Boas chances de atrair dinheiro, sobretudo se trabalha de casa ou atua num negócio de família. Pode pintar até uma herança, pensão ou grana inesperada. No lar, tudo indica que vai rolar uma ligação mais forte com os seus parentes. Se está de rolo com alguém, o momento é propício para definir a relação. Agora se já se amarrou, aproveite a vibe positiva para planejar o futuro a dois – quem sabe até pensar em aumentar a família, hein!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Meninos e meninas de Aquário, tudo indica que o seu trabalho duro será recompensado hoje. Seu jeito comunicativo, competente e cheio de ideias deve te ajudar a se destacar e ganhar popularidade. Pode até contar com a ajuda de pessoas mais velhas, influentes ou de autoridade. Os estudos estão favorecidos e talvez aprenda melhor ouvindo. Há chance de conhecer muita gente. Planos de viagem têm boas chances de decolar. Há chance de pintar um crush na área e uma ótima oportunidade de desencalhar, caso esteja no rol dos solteiros. Com o mozão, o momento é favorável para conversar e expandir desejos, objetivos e planos para a relação.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Não tenho bola de cristal, mas tô vendo aqui que os dias de luta devem acabar e você tem tudo pra aproveitar momentos de glória! Além de destacar o seu lado ambicioso e trabalhador, os astros avisam que o seu signo tende a lidar de maneira mais séria e responsável com as finanças. Pode ter excelentes ideias para ganhar mais dinheiro e deixar a sua conta bancária no positivo, peixinho e peixinha. A Lua promete te dar mais força e motivação nos assuntos amorosos. Se está só e tem um crush em vista, talvez seja a hora de agir e conquistar quem deseja. No romance, você e o mozão devem colher os frutos de todo o esforço e dedicação que depositaram um no outro.

