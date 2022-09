Flamengo empata com Goiás e vê Palmeiras distante

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Goiás, na noite deste domingo (11), em partida válida pela 26º rodada do Brasileirão. O resultado deixa o Rubro-Negro mais distante do líder Palmeiras. O clube esta a 9 pontos do Verdão.

A equipe da casa saiu na frente com Diego, aos 34′ do segundo tempo, mas o Rubro-Negro empatou cinco minutos depois, em um lance que foi marcada falta em campo, mas o VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e deu o gol de Matheus França.

O Flamengo, agora, decide vaga para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), o Rubro-Negro recebe o São Paulo, no Maracanã. Como venceu o jogo de ida da semifinal, no Morumbi, por 3 a 1, o Fla pode até perder por um gol que avança para a decisão.

Como foi Flamengo x Goiás

O Goiás assustou aos oito minutos. Marquinhos Gabriel foi lançado nas costas da zaga e parou em Santos. Contudo, a arbitragem apontou impedimento. Aos 12, David Luiz lançou Cebolinha. Ele não conseguiu driblar Tadeu e cruzou para Victor Hugo. A finalização do meia foi bloqueada e saiu.

O Esmeraldino fez Santos trabalhar aos 21 minutos. Dadá Belmonte recebeu com liberdade na entrada da área. Ele chutou e viu Santos defender no canto, com segurança. O Fla teve outra chance aos 24, em contra-ataque, mas Marinho isolou.

A melhor chance do clube goiano veio aos 36 minutos da primeira etapa. Pedro Raul ganhou no corpo e acionou Diego. Ele ficou cara a cara com Santos, mas chutou para fora.

O primeiro gol foi do Goiás. O time abriu o placar com Dieguinho, que escorou pivô de Pedro Raul sem chances para Santos.

Cinco minutos depois, Arrascaeta bateu escanteio da esquerda, Leo Pereira disputou no alto com Tadeu e Matheus França mandou para as redes. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou falta, mas o VAR reverteu e o Flamengo empatou. Final de jogo: 1 a 1.

