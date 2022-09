Homem que escapou de unidade do sistema penal é preso; confira vídeo da fuga

Um foragido da justiça, de 39 anos, que escapou da Unidade Mista de Monitoramento Virtual, em Campo Grande, na última segunda-feira (5), foi preso pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na tarde deste domingo (11), no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante.

No dia de sua fuga, o indivíduo invadiu o centro de monitoramento de presos na Capital e chegou a apontar uma arma para um policial penal. O fugitivo estava preso por matar sua esposa, no ano de 2011.

Os policiais receberam a informação que ele estaria no distrito onde moram alguns familiares do suspeito. Após diligências o DOF localizou o homem, que ainda tentou fugir, mas foi preso.

No dia de sua fuga, o homem foi entregar a tornozeleira eletrônica que tinha rompido. O foragido conseguiu passar pela grade de contenção do estabelecimento penal. Ele quebrou o portão e ameaçou com uma arma os policiais penais que trabalham no local.

Até mesmo o advogado e outros que estavam no local se abrigaram, quando Edgar fugiu. Ele levou o celular do policial penal e conseguiu fugir em uma motocicleta.

Após ser preso ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

