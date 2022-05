Horóscopo do dia: Confira o que o seu signo tem a dizer hoje

Saiba o que a sua constelação guarda para o dia de hoje. Confira os alertas e as dicas para saúde, amor e trabalho. O que você está esperando, pode estar perto de acontecer.

Ainda estamos vivendo os efeitos que o Eclipse da Lua de Sangue trouxe, com uma grande energia em nossas vidas.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo pela manhã, os assuntos do trabalho tomam conta da sua rotina, fazendo com que alguns planejamentos acontecerem, mas pode se preparar para pequenas mudanças na rota. Não vai adiantar tentar bater de frente com seu chefe, arianjo, caso seja contrariada – nessa disputa de gigantes vai vencer quem souber agir para tudo fluir. Saúde segue em alerta com ansiedade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A quarta-feira começa com um jogo entre Urano e a Lua o que faz com que seu trabalho e seus resultados possam ser surpreendentes. Oportunidades certeiras vindas de fora ou através de colegas importantes podem ser uma boa chance de você mostrar seu talento. Não tenha medo de arriscar, tourinho! Em casa, o clima é de harmonia e na saúde, convém se alimentar bem…

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa 8 chega já de manhã trazendo alguns incômodos e uma vontade de mudar algumas coisas por aí ganha força. Planeje, pense com cuidado e carinho para não agir por impulso, ok? Hoje o dia dá uma arrastada, pois a energia pede um pouco mais de racionalidade, pensar antes de agir e você vai preferir ser

mais prática e colocar tudo para andar.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

No trabalho, há chances de uma novidade, mas não grite vitória antes da hora antes de saber o tamanho dessa notícia. Tenha cautela com excesso de serviço hoje ou poderá ficar mais cansada que o normal – saiba colocar seus limites na vida profissional. Pensamentos contrários a de um parceiro de trabalho pode deixar você meio chateada, mas não leve essa treta para casa. Resolva!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Algumas encrenquinhas na sua rotina podem fazer com que mude algumas rotas, pois imprevistos podem acontecer logo pela manhã. No trabalho, o chefe pode ficar em cima com cobranças e prazos e para não despertar a sua fúria, é melhor buscar maneiras para solucionar os problemas. Com a grana, escolher com inteligência pode ser uma boa pedida para não ficar no vermelho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 5 logo de manhã traz um incômodo no trabalho e algo ligado a projetos criativos ou que precisa de boas ideias pode ficar meio truncado. Relaxe as ideias, virginiano, libera espaço na mente para

se concentrar que vai tudo correr bem. Sem ficar se cobrando muito também para não surtir efeito contrário. Tudo certo em casa e a saúde pede mais disciplina.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Quarta-feira recheada de situações para resolver, librinha, especialmente em casa. Um famíliar ou parente poderá te pedir uma ajuda hoje e você passa boa parte do seu dia resolvendo essa questão. No trabalho, a praticidade será seu ponto alto, não enrole com sua conhecida indecisão algo que precise de direcionamento, ok? Saúde tudo em paz e com a grana nada de muito novo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia vai parecer truncado e você não vê a hora de chegar o fim de semana. A Lua na Casa 3 empaca algumas negociações e projetos no trabalho podem atrasar. Utilize esse tempo para colocar mais foco no que precisa fazer sem distrações paralelas. Com a grana, alguns ímpetos podem te atrapalhar no contato com seu dinheiro.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Pode esperar um dia corrido com o trabalho, com responsabilidades batendo na porta. Você vai querer seguir por um lado mais prático para atingir o que deseja e tenha certeza que os astros dizem amém para essa jornada. O dinheiro pode trazer certa preocupação, pois algumas inseguranças surgem com compromissos. Não é hora de temer, vai a luta para conseguir dar conta!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo de manhã, a Lua chega na Casa 1 trazendo um movimento de algumas incertezas, sobretudo no trabalho e no trato com as pessoas. Não tenha receio de propor suas ideias, mas fique atenta para não parecer exigente demais, cristalzinho! Suas emoções hoje vão falar por si só! Com a grana, mesmo você não acreditando muito, algumas oportunidades podem bater.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pela manhã, vai bater aquela preguiça, mas os compromissos gritam, bebê e você vai ser requisitada a

fazer tudo que precisa para entregar o serviço em dia. Pode vir uma certa dúvida sobre a sua carreira, mas se estiver pensando em mudar de trampo, espere mais uns dias para colocar esse plano em prática. Com a grana, apesar de uma fase neutra, você vem cultivando boas ideias!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

No trabalho, uma notícia ou novidade pode chegar de supetão e fazer com que você tenha que pensar rápido em alternativas de solução. A grana pode dar aquela apertada hoje e agir por impulso para resolver não é solução, tente fazer renegociações ou buscar ajuda com quem confia mais, um irmão ou parente pode ajudar.

