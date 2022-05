Lua de Sangue: Como o eclipse pode influenciar na sua vida

A partir de hoje (15) estaremos diante da maior força energética que temos a nossa disposição para grandes transformações em nossas vidas, o eclipse. É preciso estar alinhado para usufruir com plenitude desta possibilidade de cocriação e limpeza energética que o fenômeno irá proporcionar.

Durante os 15 dias que duram a fase do eclipse, é importante limpar tudo o que te atrapalha. A Lua de Sangue é a Lua da Cura, e traz consigo um grande poder e é perfeita para se livrar das coisas ruins que precisam ser afastadas. É a hora de banir e eliminar o que não dá certo na sua vida. Mande embora toda essa energia que te deixa paara baixo, tira o foco, a alegria, e se livrar de tudo o que for tóxico, pois essas energias nos traz um peso que muitas vezes nos empedem de que façamos com que a sua vida flua.

Estamos no outono, e o momento é de colheita e reflexão. É a lua da mãe que te traz aquele momento de renascimento e te leva para memórias do passado.

Os eclipses são verdadeiros portais, e é preciso ter muito cuidado com o que pedimos neste momento. Evitem colocar outras pessoas nos seus pedidos pessoais, tenha consciência da sua vida. Faça uma meditação com a energia de força e poder da lua, recolha-se e cuida das suas questões internas.

A Lua de Sangue que transita de Escorpião para Sagitári,o começa hoje às 22h30, e tem o ápice na madrugada do dia 16, às 01h11. O fenômeno ocorre perto do perigeu, o que faz com que a lua pareça cerca de 7% maior que a média.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: