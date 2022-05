Quarta-feira pode ter a menor temperatura do ano no Estado

As temperaturas para esta quarta-feira (18) continuam baixas em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de geada fraca a moderada, com destaque para o centro-sul do Estado.

Entre hoje e quinta-feira (19) a previsão é para que sejam registradas as menores temperaturas do ano até o momento, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O dia será de tempo firme, com sol e poucas nuvens. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a umidade cai de forma acentuada e deve ficar abaixo dos 30%, valor inferior ao ideal, que varia entre 50% e 80%.

Para Dourados, a mínima prevista é de 5ºC. Em Campo Grande e Sete Quedas a previsão é de mínimas chegando a 6ºC. No leste, em Três Lagoas e Paranaíba a previsão é de 7ºC de mínima. Até o Pantanal será de dia gelado, com mínimas de 8ºC e 10ºC para Porto Murtinho e Corumbá respectivamente.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, a massa de ar frio que atua sobre Mato Grosso do Sul deve resultar em temperaturas mínimas baixas por até uma semana. “A queda acentuada das temperaturas no estado é resultado do avanço da massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão atmosférica”, explica.

Ainda segundo o meteorologista Nátalio Abraão, hoje, a partir das 5h da manhã registrou tempo frio para Rio Brilhante (4,1ºC com sensação térmica de 1,0ºC), Paranaíba (8,2ºC com sensação térmica de 0ºC), Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo com mínima de 6,1ºC com sensação térmica de 3,0ºC; em Bandeirantes houve geada, com mínimas de 5,4ºC e sensação térmica de 1,0ºC.

Na Capital, a mínima foi de 8,5ºC com sensação térmica de 5,0. Na região do aeroporto e Jardim Imá as mínimas foram de 5,3ºC com sensação térmica de 2,0ºC.

