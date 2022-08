Homem que teve carro fuzilado estava sob ameaça de morte do PCC

O homem que foi ferido durante perseguição na avenida Gunter Hans ontem (11), estava sob ameaça de morte do PCC. Ele já havia pedido transferência do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, para presídio em Aquidauana, a 141 quilômetros da Capital.

O motivo para o pedido de transferência seria justamente as ameaças do PCC. O requerimento foi feito em junho deste ano pelo advogado Samuel Fermow. A solicitação foi negada pela Justiça de Campo Grande. Além disso, o individuo tem parentes na cidade de Aquidauana, o que contribuía com a solicitação.

De acordo com o processo, o pedido foi negado devido a periculosidade do detento. Ele foi condenado em quatro processos por roubo, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de uso de arma de fogo. Somadas, as penas chegam a 39 anos, 7 meses e 25 dias.

Desde maio de 2021 ele estava sob o regime semi-aberto.

A perseguição e tiroteio

Sérgio teve seu carro atingido por disparos de fuzil em uma emboscada quando saia da Penitenciária Estadual Masculina de Gameleira. Para tentar fugir e se defender dos disparos, o indivíduo, que estava com sua esposa no carro, entrou no 6º Distrito Policial, delegacia que fica região.

Ele foi atingido por disparos e teve seu abdômen perfurado, além de ter sofrido outro tiro na perna. Entretanto se manteve consciente o tempo inteiro e foi levado para a Santa Casa. A esposa dele também estava no veículo, mas não foi atingida.

O homem havia acabado de sair do presídio Gameleira, já que havia sido beneficiado com 7 dias para ficar em casa. Ao chegar em uma rotatória, ele foi pego em uma emboscada. Duas pessoas pessoas de moto passaram a persegui-lo na avenida Gunter Hans. Os disparos logo começaram, atingindo o carro várias vezes. Segundo a reportagem, o carro esta com 10 perfurações dos disparos. O tiroteio prosseguiu até o terminal Aero Rancho.

