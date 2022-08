Fies: inscrições para o 2°semestre do programa terminam hoje

As inscrições para o segundo semestre do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) terminam nesta sexta (12). Os estudantes que pretendem financiar um curso em alguma universidade particular devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC) para realizar o cadastro.

O resultado de quem foi aprovado será divulgado na próxima terça-feira (16) e as matrículas irão acontecer entre 17 a 19 de agosto.

Para participar do programa de financiamento, o inscrito deve ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, tendo que ter obtido uma média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Também é necessário possuir uma renda familiar mensal bruta per capita (por cabeça), de até três salários mínimos.

Quem for bolsista parcial do Prouni (Programa Universidade Para Todos), também pode participar do Fies, para financiar a parte da mensalidade que não é coberta pela bolsa. Desde que o inscrito se enquadre nas condições previstas no edital.

Cronograma para o 2° semestre do Fies:

9 a 12 de agosto: prazo para inscrição;

16 de agosto: resultado da chamada única e a lista de espera;

17 a 19 de agosto: prazo para a complementação das inscrições dos pré-selecionadas na chamada regular;

22 de agosto a 22 de setembro: prazo de convocação dos inscritos que estavam na lista de espera;

Leia mais em: Fies: Inscrições para o 2° semestre abrem nesta segunda

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.