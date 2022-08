Capivara é encontrada acuada por cães dentro de construção

Uma capivara foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental, na tarde de ontem (11), em uma construção, em Naviraí, a 361 km de Campo Grande. Um pedreiro (44), morador da cidade, avistou o animal em um cômodo de uma obra, quando chegou para trabalhar. A capivara estava acuada devido a cães que se aproximavam.

A Polícia Militar Ambiental foi ao local e verificou que o bicho adentrada à obra. A equipe, utilizando-se de puçás especiais e cambões capturou a capivara e a colocou em uma caixa de contenção. Como ela não apresentava ferimentos, foi realizada a soltura em uma área de vegetação de matas ciliares de um córrego distante da cidade.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, coruja, macacos, gambás, preguiças, capivara até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

