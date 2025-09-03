Homem preso por estupro de adolescente de 11 anos é jornalista em Campo Grande

O desaparecimento do adolescente iniciou as investigações do caso

Na última segunda-feira (1), um jornalista 36 anos foi preso em flagrante na por estupro de vulnerável, em Campo Grande. O suspeito teria aliciado menores para sua residência e segundo relato do adolescente aos policiais, eram oferecidos a eles, comida, videogame e bebidas alcoólicas para atraí-los no local.

O caso veio à tona na última terça-feira (2), após ser divulgado que um adolescente de 11 anos estava desaparecido e procurado pela mãe e outros familiares. O caso foi denunciado até a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe contou que o menor participou de uma sessão de atletismo na Escola Municipal Senadora Rachid Saldanha Derzi, entre 13h30 e 14h30, e retornou para casa. No entanto, sua irmã, relatou que o adolescente trocou de roupa e saiu novamente, sem informar o destino e não retornou a residência ais até o momento da comunicação à polícia.

Um vizinho que informou que o menor havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Em conversa com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. Ele também disse que em determinado momento, o homem praticou atos libidinosos com ele.

O delegado plantonista e o investigador, acompanharam a mãe e a vítima até o local indicado pelo adolescente. No apartamento, o suspeito de 36 anos foi e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. O adolescente confirmou os abusos e disse que o amigo frequenta o local com outros colegas, também disse que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

No local também foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia. O menino também descreveu o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e teve a prisão convertida preventiva pelo delegado responsável pelo caso.

