CNU 2025 terá provas em 228 municípios; locais exatos ainda serão divulgados

Mais de 761 mil candidatos estão confirmados na segunda edição do concurso nacional, conhecido como “Enem dos concursos”

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será aplicada em 228 municípios de todos os estados e do Distrito Federal, repetindo o modelo descentralizado da primeira edição. O formato garante que os candidatos façam as provas em dois dias, em locais a até 100 quilômetros de suas residências.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirma que a descentralização busca democratizar o acesso ao serviço público, reduzindo os custos com deslocamento. No ato da inscrição, os participantes escolheram a cidade em que fariam a prova, opção que não pode mais ser alterada.

Ao todo, 761.528 pessoas tiveram a inscrição confirmada, distribuídas em 4.951 municípios do país. A aplicação será em duas etapas: no dia 5 de outubro, todos os inscritos farão apenas provas objetivas; já a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, será exclusiva para os habilitados e convocados para as discursivas.

A lista de municípios onde ocorrerão as provas foi divulgada nesta quarta-feira (3). No Mato Grosso do Sul, por exemplo, as avaliações acontecerão em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e todas as demais também estão incluídas.

Os locais exatos de cada candidato só poderão ser consultados individualmente a partir de 22 de setembro, quando será disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição no portal do CPNU. O documento trará informações detalhadas como número de inscrição, endereço da prova, datas e horários, além do registro de uso de nome social ou de atendimento especializado, quando solicitados.

A organização informou ainda que os candidatos negros que optaram pela reserva de vagas serão convocados em editais futuros para o procedimento de confirmação complementar da autodeclaração.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram