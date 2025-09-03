Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas em Maracaju

Polícia encontrou 60 porções de crack prontas para venda em residência apontada como ponto de comércio de entorpecentes



Um casal foi preso na tarde de terça-feira (2) em Maracaju, durante uma operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) contra o tráfico de drogas. A ação ocorreu após monitoramento de um imóvel identificado pela polícia como ponto de venda de entorpecentes, conhecido popularmente como “Boca do Ossuna”.

Segundo informações da investigação, a movimentação de usuários no local já havia sido constatada em boletim de ocorrência. Durante a vigilância, os agentes flagraram o momento em que uma pessoa adquiriu drogas no endereço. Com isso, os policiais decidiram pela abordagem.

Ao perceber a chegada da equipe, um homem correu para dentro da casa, mas acabou detido. Com ele, foi encontrada uma porção de crack. As buscas no imóvel resultaram na apreensão de outras 60 porções da droga, todas fracionadas e prontas para comercialização.

Na residência também estava uma jovem, que trazia escondida em suas roupas uma porção maior de crack. Aos policiais, ela afirmou que guardava o entorpecente em local íntimo a mando do suspeito, como forma de tentar evitar que fosse localizada em possíveis fiscalizações.

Diante do flagrante, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Maracaju, junto com uma testemunha que acompanhava a ação. Ambos foram indiciados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

