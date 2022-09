Homem morre em grave acidente envolvendo três veículos na MS-143

Um homem que conduzia um caminhão baú, morreu na manhã desta sexta-feira (16), em um grave acidente envolvendo outros dois veículos na rodovia MS-134, região conhecida como “Quebra Carcaça”, em Nova Andradina.

No momento do acidente, o condutor do caminhão seguia sentido Nova Casa Verde distrito de Nova Andradina, quando colidiu com uma carreta bitrem, tombou e logo em seguida bateu de frente a um micro-ônibus que levava trabalhadores para a Usina Santa Helena.

Conforme o boletim de ocorrência a hipótese é que o motorista tenha dormido no volante e perdido o controle da direção. Com o impacto do acidente o caminhoneiro, ainda não identificado, morreu no local, os ocupantes do ônibus não sofreram ferimentos.

O acidente gerou a interdição da pista que ficou parcialmente bloqueada, o Corpo de Bombeiros Militar, PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e a Perícia Criminal estiveram no local.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também:

Com informações do Jornal da Nova.