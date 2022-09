Carro com crianças capota na Vila Taveirópolis

Um Ecosport, ocupado por uma família, capotou na manhã de hoje (16), no cruzamento das ruas Da Pátria com a Antônio Abdo, na Vila Taveirópolis, em Campo Grande. Antes, o veículo se chocou com um Volkswagen Fox, que furou a preferencial e acabou causando a colisão. Uma menina de 14 anos estava no carro que capotou. Ela teve ferimentos leves.

O motorista do Ecosport levava os filhos, de 7 e 14 anos, para a escola. Ele seguia pela Rua da Pátria, que é preferencial, quando a motorista do Fox, que seguia pela Rua Antônio Abdo, avançou não respeitando a placa de Pare. A motorista do Volkswagen Fox, de 31 anos, atingiu a traseira do outro carro.

Com o impacto, o carro capotou algumas vezes e só parou o bater em um coqueiro. A criança de 7 anos não sofreu ferimentos e foi retirada do veículo por pessoas que estavam no local. Pai e filha ficaram presos pelo cinto de segurança, mas sofreram ferimentos leves. Todos usavam cinto de segurança.

A adolescente deslocou o ombro e foi encaminhada para o hospital. A motorista do Volkswagen Fox sofreu ferimentos leves e também foi levada para o hospital.

