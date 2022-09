Ex-professor de Roni leva cartaz ao estádio e ganha camisa do jogador; confira vídeo

Um ex-professor do atleta Roni, do Corinthians, levou um cartaz ao estádio na noite de ontem (15), durante partida da Copa do Brasil. No cartaz, o homem pedia: “Roni, fui seu professor, me da sua camisa?.” O pedido foi atendido pelo jovem jogador.

Aula dentro de campo, e o professor do Roni na arquibancada! ✏️ Bonito demais! 👏 🎥: @sportv pic.twitter.com/QRRmpNuxjB — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) September 16, 2022

Além atender o pedido, o jogador fez questão de subir na arquibancada e abraçar seu ex-professor. A cena emocionante repercutiu nas redes sociais e viralizou. O homem foi seu professor de educação física durante 5 anos.

Vítor Pereira optou por não colocar Roni contra o Fluminense, mas ele esteve no banco de reservas. Revelado pelas categorias de base do Corinthians em 2020, Roni soma quatro gols e duas assistências em 44 jogos pelo clube paulista. O camisa 29 costuma entrar no decorrer das partidas sob o comando do treinador português.

O Corinthians venceu a partida por 3 a 0 e garantiu uma vaga na disputada Copa do Brasil. O clube enfrenta o Flamengo na decisão, nos dias 12 e 19 de outubro. No próximo domingo, voltam a campo para encarar o América-MG, no Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão. Roni pode ser uma opção para a partida.

