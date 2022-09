Vazio Sanitário termina e produtor já pode iniciar plantio de soja

O Vazio Sanitário da soja terminou oficialmente nesta quinta-feira (15), em Mato Grosso do Sul. Antes estava proibido durante um período de 90 dias o cultivo e presença de plantas vivas de soja, sob o risco de multa.

O prazo da proibição do plantio de soja no Estado é definido entre o dia 15 de junho até 15 de setembro e tem como objetivo evitar a expansão de focos de ferrugem asiática nas lavouras entre uma safra e outra, já que o fungo causador da doença não consegue sobreviver em restos de cultura ou na ausência de plantas vivas de soja. Nos locais onde a ferrugem foi registrada em níveis epidêmicos, a produção sofreu danos que variavam entre 10% até 90% do plantio.

Jaime Verruck, secretário da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), afirma que os produtores começam a preparar a terra e o plantio com muita expectativa este ano. “Vamos superar os três milhões e 740 mil hectares que foi o recorde da produção de soja do ano passado. É a cultura com a maior área do Estado e com melhor produtividade tecnológica, além de possuir produtores altamente capacitados que colaboram para que Mato Grosso do Sul seja o quinto maior produtor de soja do Brasil”.

O período da soja iniciou nesta sexta-feira (16) e termina em 31 de dezembro. É obrigatório realizar o cadastro da área cultivada, que pode ser realizado no site da Iagro , entre o período de 1° de setembro até 10 de janeiro, de cada ano calendário.

