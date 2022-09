Homem forja o próprio sequestro para extorquir a mãe idosa

Um homem de 32 anos foi preso na noite de ontem (13), acusado de simular o próprio sequestro e extorquir a mãe em Campo Grande. Informações repassadas pela DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) indicam que o homem estava desaparecido há 45 dias.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 30 de julho o homem saiu para trabalhar e não retornou. A mãe, uma idosa de 66 anos relatou que posteriormente o filho a ligou solicitando uma transferência de R$ 5 mil via PIX para liberar sua motocicleta que estava em posse de traficantes.

Em seguida o homem ligou para a irmã solicitando uma nova transferência no valor de R$ 7 mil, sob a justificativa de que havia sido sequestrado e que se a família não pagasse o valor do resgate ele seria morto pelos traficantes. Temendo pela vida do filho a mãe realizou dois depósitos totalizando R$ 12.250,00 e denunciou o caso a polícia.

“Não vai falar que não tem dinheiro, porque se falar isso eles vão me matar, não brinca porque eu to ruim aqui”, disse o acusado em uma das ligações.

Após investigações os policiais descobriram que, na verdade, o filho da idosa estava envolvido na ocorrência, e teria forjado o próprio sequestro para extorquir dinheiro da mãe. A equipe também identificou o suposto cativeiro e ao chegar no local encontram o homem na companhia do suposto sequestrador.

Os policiais realizaram buscas no local e identificaram oito porções de substâncias análogas à cocaína e maconha. O homem e o comparsa foram detidos e encaminhados até a DEH onde foram autuados em flagrante por estelionato contra idoso na forma tentada e tráfico de drogas.

