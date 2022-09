PF deflagra Operação Buena Vita que desarticula descaminho de produtos eletrônicos

Na manhã de hoje (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Buena Vita atuante no interior do Estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí e Mundo Novo. A operação busca desarticular organizações criminosas especializada no descaminho de produtos eletrônicos, principalmente smartphones.

Além de Mato Grosso do Sul, a operação também atua no interior do Estado do Paraná.

Após denúncia anônima ao Ministério Público Federal relatando que criminosos operavam descaminho de produtos eletrônicos em larga escala na região, iniciaram-se as investigações, que contaram com o apoio da Receita Federal do Brasil.

Por fim, o trabalho investigativo levantou provas e evidenciou padrão de vida totalmente incompatível com a atividade formal declarada pelos integrantes da organização criminosa, que ostentavam suas atividades e ganhos ilícitos nas redes sociais e demonstravam total desrespeito para com as forças estatais de segurança.

O objetivo principal da operação é dissolver a organização criminosa investigada com a descapitalização de seus principais membros de modo a fazer cessar suas atividades, tanto na região da fronteira, quanto em outras regiões do território nacional e também no Paraguai, de onde são enviados os grandes carregamentos de eletrônicos para vários Estados da federação.

O nome da Operação Buena Vita faz referência ao padrão de vida dos integrantes da organização criminosa.

