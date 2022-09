IFMS tem aulas suspensas após suspeita de contaminação da água

As vítimas tiveram os primeiros sintomas no sábado (10) e no domingo (11), com diarreia, vômito e dor de cabeça, e algumas foram ao hospital da região em busca de atendimento.

Devido ao questionamento de contaminação da água, o Instituto comunicou em suas redes sociais que a suspensão das aulas foi uma medida preventiva para investigação. O local ainda informou que, como medida, foram iniciadas ações de limpeza e desinfecção do sistema de abastecimento, com auxílio de equipes da Sanesul, empresa de água que fornece o abastecimento para Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o comunicado, serão realizadas análises para garantir que a água esteja apta para o consumo. Devido ao tempo necessário para as ações, as aulas seguem suspensas nesta quarta-feira (14). O Instituto informou que as aulas e as atividade acadêmicas terão suas reposições organizadas pela Direção de Ensino e Coordenações de Cursos.