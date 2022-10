Homem é preso com mais de R$ 100 mil, após suspeita de comprar votos

Um homem, 31, foi preso em flagrante na noite de ontem (30), na MS-395, em Bataguassu, distante a 341 quilômetros de Campo Grande, suspeito de comprar votos. Ele estava a bordo de um GM Traiblazer branco com mais de R$ 100 mil em dinheiro e materiais de campanha.

Os policiais abordaram o homem após denúncia de que um veículo Trailblazer branco seguia pela via a caminho de Bataguassu com dinheiro para realizar o crime.

Com a informação, a equipe se deslocou até a entrada da cidade e após 30 minutos de fiscalização, abordaram o motorista.

Ao ser questionado, o homem afirmou levar dinheiro e materiais de campanha eleitoral. Dentro do veículo havia envelopes com cédulas, que seriam usadas para o pagamento de cabos eleitorais e da campanha, além de santinhos e adesivos.

O motorista ainda mostrou 20 contratos de serviços remunerados para campanha eleitoral no valor de R$ 500 casa, totalizando R$ 10 mil, porém, o documento não possuía assinatura dos contratados, data ou assinatura das testemunhas.

O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o dinheiro foi contabilizado, totalizando R$ 102,869 mil. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o motorista não soube explicar.

Ele foi detido e teve a fiança arbitrada em R$ 28 mil.

