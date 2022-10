e-Título só pode ser baixado até a noite deste sábado

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os eleitores que desejam utilizar o título de eleitor no formato digital terão até a noite deste sábado (1) para baixar o aplicativo do e-Título. A emissão dessa versão estará suspensa do domingo (2), dia das eleições 2022.

Criado e em funcionamento desde 2018, o e-Título é gratuito e permite confirmar a zona e seção eleitoral, além de obter a via digital do título de eleitor, consultar o local de votação, realizar o pedido de justificativa de ausência, emissão de certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal, entre outros serviços. Ele está disponível a partir do Android 6.0 (de 2015) e do iOS 13 (2019). Para ter acesso a versão desejada, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral ou a loja virtual do seu celular, que pode ser tanto a App Store quanto na Google Play.

De acordo com informações, desde a última segunda-feira (26), cerca de 30 milhões de cidadãos no Brasil e exterior ativaram o aplicativo do e-Título. Somente neste ano de 2022, cerca de 13 milhões de ativação foram registradas.

Somente neste ano, foram registradas mais de 13 milhões de ativações. Na semana passada, o aplicativo ganhou mais de 2,5 milhões de usuários ativos e se tornou o mais baixado nas lojas do Andoid e iOS. A busca em relação ao aplicativo cresceu 286% na reta final das eleições.

O aplicativo voltará a ser liberado a partir da segunda-feira, dia 3 de outubro, após as eleições.

Veja outras matérias feitas especialmente sobre as Eleições 2022.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.