Dourados terá transporte gratuito nas eleições

A Prefeitura de Dourados acatou recomendações feitas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e FNP (Frente Nacional de Prefeitos) para conceder gratuidade no transporte coletivo do município no próximo domingo (2), dia das eleições do primeiro turno. A medida tem validade das 6h às 18h e visa garantir, por todos os meios possíveis, que a soberania popular seja exercida sem dificuldades.

“Isso é para assegurar que todas as pessoas possam ir aos locais de votação independentemente de ter condições de pagar o transporte coletivo ou não. Uma forma de garantir que as possam votar tranquilamente. Isso atende pedidos de uma entidade que a cidade de Dourados faz parte e nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão tão importante”, comentou o prefeito Alan Guedes.

Além da gratuidade, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) trabalhou em conjunto com a empresa Viação Dourados para garantir horários especiais em 16 linhas de ônibus, sendo três em distritos. Confira a lista das linhas abaixo

L01 – Jóquei Clube;

L02 – Santa Maria;

L05 – Jd. Guaicurus + Dioclecio Artuzzi;

L07 – Cachoeirinha + Jd Itália;

L09 – Florida I + Hospital Universitário;

L10 – Pq Alvorada; L11 – Ayde Piratininga;

L13 – Jd Colibri + Canaã III;

L14 – 4º Plano + Campo Dourado;

L15 – Posto da Capela;

L18 – Unigran; L19- Jaguapiru;

L20 – Estrela Porã + Florida II;

DIS01 – Macauba;

DIS02 – Vila Vargas;

DIS05 – Indapolis.

O decreto assinado pelo prefeito que determina a medida, já concede a mesma ação caso haja eleição do segundo turno, prevista para o dia 30 de outubro.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

