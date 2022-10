Polícia Militar Ambiental inicia hoje a operação Ictiofauna em proteção aos recursos pesqueiros

Polícia Militar Ambiental inicia hoje (1) a operação Ictiofauna em proteção aos recursos pesqueiros do Estado. Ela visa a fiscalização, com o maior efetivo possível, de possíveis infrações relativas a pesca predatória em Mato Grosso do sul.

O foco central da Operação é a vigilância dos cardumes formados diuturnamente, especialmente nos pontos críticos que são as cachoeiras e corredeiras, locais estes que, dependendo do nível da água dos rios, pegam-se peixes até com as mãos.

A fiscalização preventiva contará com 350 Policias das 27 Subunidades no Estado. Além dos cuidados especiais onde os cardumes costumam ficar, as equipes do Setor de Inteligência também farão trabalhos de levantamentos de informações relativos a quaisquer pontos de possível pesca predatória, bem como dos locais com maior concentração de pescadores.

Na tarde de ontem, a Polícia Militar Ambiental concluiu a operação pesca legal. Ao todo foram autuados 75 pescadores em R$ 95,6 mil e apreendidos 423 kg de pescado e 211 redes de pesca, além de 14 barcos e 13 motores em menos de três meses de operação.

Petrechos ilegais

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é em relação aos petrechos ilegais. Eles são as redes de pesca anzóis de galho e espinheis. Todos com grande poder de depredação de cardumes.

Com relação aos petrechos ilegais de pesca foram apreendidas 211 redes de pesca (petrecho mais preocupante, pois tem maior poder de depredação), 674 anzóis de galho, 10 tarrafas, 23 boias (joão-bobo) e 18 cordas de espinhel, cada um com média de 20 anzóis, o que perfaz 360 anzóis.

Drones

Os drones foram utilizados na operação Pesca Legal e têm funcionado como uma importante ferramenta nos trabalhos preventivos em todas as operações da PMA. Com os aparelhos, os infratores têm ficado com receio de serem identificados pelas imagens e os drones permitem que os Policiais possam fiscalizar grandes áreas de rios, inclusive, acampamentos de pescadores.

