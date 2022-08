Homem é flagrado com bebê sem roupas no colo e é autuado por estupro

Um homem de 20 anos foi autuado por estupro de vunerável, após ser flagrado com uma bebê de 1 ano e 11 meses, sem roupas no seu colo. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (27), na reserva índigena de Dourados, a cerca de 229 km de Campo Grande.

De acordo com informações, a bebê estava internada no Hospital da Missão Caiuá, sendo acompanhada pela mãe. Durante a madrugada, a mulher acordou, percebeu que a filha tinha desaparecido e começou a gritar por ajuda. Os funcionários da unidade começaram as buscas pela criança, quando encontraram o homem próximo ao hospital, com a menina sem fraldas no seu colo. As suspeitas é de que o acusado tenha retirado a criança de dentro do hospital.

Ao ser localizado, foi observado que o suspeito estava com uma faca na mão. Diante dos fatos, ele foi preso e levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Até o momento, não foi confirmado se o homem teria cometido algum ato contra a bebê. A polícia segue investigando o caso.

