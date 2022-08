Jovem tem cabelo raspado por namorado durante discussão

Uma jovem de 18 anos teve o cabelo raspado à força pelo próprio namorado, 20 anos, como uma forma de vingança. A violência ocorreu em uma residência em Nova Andradina, a 280 km de Campo Grande. A agressão teria acontecido após uma discussão entre o casal, que estava junto a cerca de dois meses.

Segundo informações, familiares da vítima acionaram a Polícia Militar após serem informados da discussão entre o casal. Ao chegarem ao local, conseguiram deter o suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Havia também uma suspeita de cárcere privado, mas que não foi confirmado. O agressor, que não tinha outras passagens pela polícia, foi autuado por lessão corporal, injúria e violência psicológica contra a mulher. O homem confessou o crime e a máquina usada para cortar o cabelo da jovem foi apreendida.

O caso segue em investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected]

O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/.

O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: [email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127.

Aplicativo MS DIGITAL, que facilita o acesso da população aos serviços essenciais de forma digital, sendo que os ícones Segurança e Mulher MS trazem orientações e possibilidade de denúncia on-line.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

Veja mais sobre: Violência contra mulher: MS é o 2º Estado com mais registros de medidas protetivas

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.