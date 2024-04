Polícia captura na Capital, mãe e filho responsáveis por duplo homicídio em MT

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul foi uma das equipes responsáveis, nesta terça-feira (2), pelo cumprimento do mandado de prisão contra mãe e filho, apontados como os mandantes de um duplo homicídio em um shopping de Cuiabá (MT). Os alvos estavam escondidos no bairro Jardim Samambaia, em Campo Grande.

Em atuação conjunta entre o GARRAS/PCMS, a DH/PCMT e o GOE/MT, foram encontradas quatro armas de fogo e inúmeras munições. Uma das armas, inclusive, foi identificada pela delegacia responsável pela investigação, como sendo a provável utilizada no crime. As armas de fogo foram apreendidas e serão periciadas, inclusive para confronto balístico.

Entenda o caso

A investigação se refere a crime de duplo homicídio praticado em 23/11/23 no Shopping Popular em Cuiabá/MT. O autor disparou na nuca da primeira vítima, mas o projétil de arma de fogo transfixou e acertou uma segunda vítima, sendo que os dois atingidos, Gersino Rosa dos Santos, 43, e Cleyton de Oliveira De Souza Paulino, 27, morreram.

Quem executou o tiro foi identificado, localizado e preso no município de Uberlândia/MG. Este indivíduo relatou que foi contratado por um dos mandantes preso na Capital de MS, para matar a primeira vítima, recebendo o valor de R$ 10 mil, para praticar o delito. A motivação do crime, segundo apurado, seria para vingar a morte do irmão do mandante.

O fato gerou imensa repercussão por ter sido praticado em um dos locais mais movimentados da Capital do Mato Grosso.