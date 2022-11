Homem é baleado em frente de UPA após discussão

Um jovem ainda não identificado, de 20 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo na frente da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, no bairro Bosque Santa Mônica II, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (03). O crime aconteceu após uma discussão dentro da unidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), que informou que o autor do crime havia acabado de sair de um procedimento dentário, quando teria sido abordado por três indivíduos, que seriam irmãos, que já estavam o esperando na saída da unidade.

A equipe da GCM relatou a polícia que, minutos antes, o autor teria discutido com um dos irmãos. No momento que o autor entrou no consultório, a vítima chamou os irmãos para irem até a UPA para resolverem a situação.

Na saída da consulta, ao ver os irmãos, o autor sacou uma arma e começou a disparar. O trio saiu correndo, mas um dos irmãos foi atingido, com aproximadamente três tiros, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros a duas quadras da UPA.

Os disparos ainda atingiram o tanque de uma motocicleta, a lateral esquerda de um veículo e a lateral direita de outro carro, que estavam estacionados na frente do local. O autor fugiu em um carro de cor preta e a polícia identificou o autor pelo prontuário de atendimento.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como homicídio simples na forma tentada e segue em investigação pela polícia.

