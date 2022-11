Piqué, histórico zagueiro do Barça, anuncia aposentadoria

O zagueiro Piqué, de 35 anos, surpreendeu a todos e anunciou sua aposentadoria do futebol. Em vídeo emocionado nas redes sociais, o campeão do mundo em 2010 declarou que a partida deste sábado, contra o Almería, no Camp Nou, será a última de sua carreira.

O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidi fechar esse ciclo — disse Piqué.

Entre 2008 e 2015, com algumas mudanças na equipe titular e no comando técnico, o time catalão viveu um dos melhores momentos de sua história. Sob a liderança de Lionel Messi, o clube venceu três vezes a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes e reinou no Campeonato Espanhol —Piqué tem oito títulos nacionais e esteve nas campanhas internacionais.

O jogador ainda ressaltou a paixão que sempre sentiu pelo clube e que não jogará por outro clube além do Barça.

“Faz 25 anos que cheguei ao Barça, fui embora e voltei. O futebol me deu tudo, o Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos desse menino se realizaram, quero dizer que decidi que é o momento de encerrar este ciclo. Sempre disse que depois do Barça não haveria nenhuma outra equipe. E assim será. Este sábado será o meu último jogo no Camp Nou. Passarei a ser mais um culé. Animarei a equipe e transmitirei o meu amor pelo Barça aos meus filhos, assim como minha família fez comigo. E já me conhecem, cedo ou tarde, voltarei. Nos vemos no Camp Nou. Visca al Barça sempre”, afirmou.

Piqué é formado nas categorias de base do clube, mas estreou como profissional no Manchester United, em 2004. Também atuou pelo Zaragoza, por empréstimo, na temporada 2006/07. Seu retorno ao time catalão ocorreu na temporada 2008/09, a primeira da Era Guardiola. O zagueiro está na equipe desde então.

