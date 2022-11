Em outubro, receita de exportação de frango cresceu 15%

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a receita das exportações brasileiras de carne de frango (considerados todos os produtos, in natura e processados) totalizaram um montante de US$ 822,6 milhões apenas em outubro. Esse número ultrapassa em 15% o valor registrado no mesmo período do ano passado, que foi de US$ 715,2 milhões.

Porém, o volume embarcado em outubro é menor do que em 2021. Neste ano, o número alcançado foi de 394 mil toneladas, cerca de 0,8% inferior das 397,1 mil toneladas do ano passado.

Já sobre o acumulado de 2022, que contabiliza desde janeiro até outubro, a receita das exportações de carne de frango alcançou US$ 8,195 bilhões, registrando assim um desempenho 29,3% maior que o alcançado em 2021, que foi de US$ 6,339 bilhões.

Em volume, os embarques deste ano totalizaram 4,060 milhões de toneladas, um volume 5,1% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, com apenas 3,864 milhões de toneladas.

Entre os principais destinos de exportação até o momento, Emirados Árabes Unidos se destaca com 377,3 mil toneladas (+22.9%), seguido da Filipinas, com 215 mil toneladas (+45,6%), União Europeia, com 202,1 mil toneladas (+23,8%) e Coreia do Sul, com 153,3 mil toneladas (+63,2%).

“A média mensal das exportações de carne de frango se mantém acima das 400 mil toneladas, em linha com as projeções da ABPA para o ano. O desempenho positivo das receitas obtidas com as vendas internacionais aponta para um quadro de manutenção da demanda do mercado internacional pelo produto brasileiro”, avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.

