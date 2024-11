Corpo de homem é encontrado boiando no rio Taquari

Na tarde deste sábado (16), o corpo de um homem identificado como Mauro Cesar da Silva, de 41 anos, foi encontrado boiando no rio Taquari, no município de Coxim.

O corpo foi encontrado cerca de 700 metros abaixo da Ponte Velha. O Corpo de Bombeiros, o Núcleo Regional de Perícias e a polícia civil estiveram no local para realizar o resgate. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

Testemunhas relataram que a vítima teria entrado no rio para tomar banho e deixou uma camiseta na margem. No entanto, depois que entrou na água não foi mais visto.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim e continuará sendo investigado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.